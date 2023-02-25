Донецк обстреляли снарядами натовского калибра
По Донецку выпустили пять снарядов калибра НАТО
Донецк, 25 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Донецк был обстрелян снарядами калибра НАТО, сообщает 25 февраля телеграм-канал Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
U.S. Marine
Американская гаубица M777
Обстрел произошёл в 06:45. Огонь вёлся ВСУ из населённого пункта Дальнее.
В Петровском районе Донецка разорвалось пять снарядов калибра 155 мм. Такие снаряды состоят на вооружении стран НАТО.
Напомним, что 24 февраля столица ДНР была обстреляна пять раз. По городу было выпущено 45 снарядов.