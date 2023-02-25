Донецк, 25 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Донецк был обстрелян снарядами калибра НАТО, сообщает 25 февраля телеграм-канал Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

U.S. Marine Американская гаубица M777

Обстрел произошёл в 06:45. Огонь вёлся ВСУ из населённого пункта Дальнее.

В Петровском районе Донецка разорвалось пять снарядов калибра 155 мм. Такие снаряды состоят на вооружении стран НАТО.

Напомним, что 24 февраля столица ДНР была обстреляна пять раз. По городу было выпущено 45 снарядов.