Бразилиа, 25 февраля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Подтвержденное число погибших в результате наводнений и оползней, обрушившихся на бразильский штат Сан-Паулу, увеличилось до 57 человек, говорится в заявлении регионального правительства.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

Почти все жертвы были обнаружены в городе Сан-Себастьян — 56 человек. Кроме того, власти штата объявили, что еще десятки человек пропали без вести, а более 4 тысяч — были вынуждены покинуть свои дома.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается. Правительство Сан-Паулу также призвало туристов не посещать города региона, чтобы не перегружать больницы, дороги и систему продовольственного снабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля южноафриканская радиостанция SABC распространила информацию, что на Мадагаскаре из-за прохождения тропического циклона «Фредди» погибли пятеро человек.