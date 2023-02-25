Донецк, 25 февраля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины утром 25 февраля обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел населённого пункта Перевальск в ЛНР произвели украинские войска ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.