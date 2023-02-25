Москва, 25 февраля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Власти США должны прислушаться к президенту РФ Владимиру Путину в связи с приостановкой участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 24 февраля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

geralt Ядерный взрыв

По его мнению, правильная реакция Вашингтона поможет избежать глобальной ядерной катастрофы. Макгрегор отметил, что Россия имеет больше ядерных боеголовок, чем США. Кроме того, он допустил, что у РФ есть большее количество средств доставки и носителей такого вооружения.

Эксперт также напомнил, что США и Россия вместе способны уничтожить всю планету. Макгрегор добавил, что Путин владеет «целым списком доказательств» того, что «Соединенные Штаты предали РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Брэндон Вейхерт в интервью китайскому изданию Asia Times рассказал, что решение Москвы приостановить участие в ДСНВ стало пугающей неожиданностью для США.