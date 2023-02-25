Полковник из США призвал прислушаться к Путину из-за риска ядерной войны
Американский полковник Макгрегор призвал прислушаться к Путину и избежать ядерной катастрофы
Москва, 25 февраля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Власти США должны прислушаться к президенту РФ Владимиру Путину в связи с приостановкой участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 24 февраля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, правильная реакция Вашингтона поможет избежать глобальной ядерной катастрофы. Макгрегор отметил, что Россия имеет больше ядерных боеголовок, чем США. Кроме того, он допустил, что у РФ есть большее количество средств доставки и носителей такого вооружения.
Эксперт также напомнил, что США и Россия вместе способны уничтожить всю планету. Макгрегор добавил, что Путин владеет «целым списком доказательств» того, что «Соединенные Штаты предали РФ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Брэндон Вейхерт в интервью китайскому изданию Asia Times рассказал, что решение Москвы приостановить участие в ДСНВ стало пугающей неожиданностью для США.