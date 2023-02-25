Донецк, 25 февраля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Профессионализм, мужество и отвага артиллериста лейтенанта Максима Сащенко позволили выполнить задачу по продвижению российских войск вглубь обороны противника, при этом удалось избежать потерь среди личного состава, сообщает 25 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin Самоходная гаубица

Гаубичный самоходный артиллерийский взвод под командованием Сащенко поддерживал наступление наших мотострелков. В условиях напряжённой контрбатарейной борьбы Сащенко обеспечил непрерывную боевую работу своего подразделения.

В бою офицер грамотно давал целеуказания, а также обеспечивал вывод артиллерийских расчетов из-под ответного огня.

В результате умелого командования Сащенко российские артиллеристы уничтожили буксируемое орудие противника и до десяти националистов. Враг, понеся потери, вынужден был отступить.