Вашингтон, 25 февраля, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Российский посол в США Анатолий Антонов назвал «опасный шагом» решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановить членство России в этой организации, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

По его мнению, что этот шаг может подорвать глобальный механизм противодействия финансированию терроризма. Дипломат также оценил реакцию министра финансов США Джанет Йеллен на это решение FATF.

«Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы в рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки», — сказал Антонов.

По мнению посла, действия США и FATF выглядят «непрофессионально и безответственно». Дипломат пояснил, что Россия за 20 лет участия в группе внесла огромный вклад в сферу борьбы с криминальными доходами. Он подчеркнул, что США готовы пожертвовать благополучием и стабильностью всего мира для «банального и оголтелого сведения счетов» с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росфинмониторинг назвал политизированным решение FATF о приостановке членства России в организации.