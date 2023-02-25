Москва, 25 февраля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Погода, характерная по температурным показателям для первых чисел апреля, установится в Центральной России на выходных. Об этом 25 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Андрей Никитин ИА REGNUM Мокрый снег

Метеоролог уточнил, что в ночь на 26 февраля в Центральной России установится плюсовая температура в диапазоне 0… +2 градуса. Днём в Центральной России ожидается +2… +3 градуса, а в Москве и в ряде других регионов будет ещё теплее — до +4 градусов.

При этом 25 февраля ожидаются осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Вильфанд отметил, что температурный фон, который будет наблюдаться в этот выходной день, характерен для первых дней апреля.

«Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя», — добавил метеоролог.