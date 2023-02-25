В Турции хотят штрафовать за повышение арендной платы в зоне землетрясения
Власти Турции намерены привлекать к ответственности домовладельцев, задирающих арендную плату
Газиантеп, Турция, 25 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Турецкие власти намерены жёстко бороться с теми домовладельцами, кто будет повышать арендную плату в зоне землетрясения, сообщает 24 февраля агентство Anadolu.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг Турции
Губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль заявил, что поступило много жалоб на непомерное повышение арендной платы в городе.
Губернатор сказал, что при выявления таких случаев недобросовестные арендодатели будут оштрафованы. Также домовладельцы будут при этом нести ответственность и за уклонение от уплаты налогов.
Напомним, что в результате землетрясения в Турции было разрушено или сильно повреждено 156 тысяч зданий.