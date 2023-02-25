Газиантеп, Турция, 25 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Турецкие власти намерены жёстко бороться с теми домовладельцами, кто будет повышать арендную плату в зоне землетрясения, сообщает 24 февраля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль заявил, что поступило много жалоб на непомерное повышение арендной платы в городе.

Губернатор сказал, что при выявления таких случаев недобросовестные арендодатели будут оштрафованы. Также домовладельцы будут при этом нести ответственность и за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, что в результате землетрясения в Турции было разрушено или сильно повреждено 156 тысяч зданий.