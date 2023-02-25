Вашингтон, 25 февраля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin проигнорировали санкции, введенные против ряда российских банков и не стали отключать их от своих платформ, сообщила газета Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Указанные площадки предоставляют трейдерам возможность совершать операции с дебетовыми картами банковских организаций. При этом ни Huobi, ни KuCoin не принимают средства от банков, включенных в черный список.

Однако, как считает глава Inca Адам Заразински, доступ трейдеров к счетам подсанкционных организаций якобы «с небольшой лазейкой нарушает американские и европейские рестрикционные меры». В Politico отметили, что такие случаи указывают на то, что попытки США блокировать российские организации и физлиц «по-прежнему ограничены».

Как сообщало ИА REGNUM, американское министерство финансов объявило о том, что с начала спецоперации западные санкции затронули 80% банковского сектора России, а также 2,4 тысячи российских организаций и граждан.