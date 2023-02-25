Вашингтон, 25 февраля, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Бедствия невиданных прежде масштабов предсказал в наступившем году Украине обозреватель Newsweek Стивен Майерс 24 февраля в своей статье, посвящённой украинскому конфликту.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели. Россия не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, основанных на требованиях, которые игнорируют факторы, спровоцировавшие этот конфликт», — заявил журналист.

Майерс обратил внимание на дефицит боеприпасов у ВСУ, а также на то, что обещанные Украине западными странами батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16 вряд ли будут отправлены Киеву. По мнению обозревателя, США не станут отправлять военную технику, которой умеют управлять лишь американские военнослужащие, так как эта техника погибнет от российских ударов в считаные минуты.

Майерс указал, что США вместо попыток урегулирования украинского конфликта избрали путь «подливания масла в огонь». С этим американским «дипломатическим высокомерием», по словам Майерса, пытались бороться многие политики и дипломаты, но безуспешно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Запад пытался использовать украинский кризис для повышения своего авторитета после неудач в Афганистане и Ираке. Однако конфликт на Украине поставил западные страны в еще более затруднительное положение, а платить за их ошибку, скорее всего, придется Киеву.