Херш: подрыв «Северных потоков» может привести к развалу НАТО
Американский журналист Сеймур Херш считает, что подрыв «Северных потоков» может начать развал НАТО
Вашингтон, 25 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Взрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может привести к подрыву единства блока НАТО. Об этом 24 февраля заявил знаменитый американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому изданию Western Standard.
По мнению Херша, эффект, вызванный взрывом газопроводов, может привести к результату, противоположному тому, которого хочет добиться президент США Джо Байден.
Байден, считает Херш, начал нечто такое, чего сам не понимает.
«Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — сказал Херш.
Напомним, что Херш провёл расследование взрывов «Северных потоков», по завершении которого заявил, что подрыв газопроводов был осуществлён диверсантами ВМС США по личному приказу Байдена.