Вашингтон, 25 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Взрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может привести к подрыву единства блока НАТО. Об этом 24 февраля заявил знаменитый американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому изданию Western Standard.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

По мнению Херша, эффект, вызванный взрывом газопроводов, может привести к результату, противоположному тому, которого хочет добиться президент США Джо Байден.

Байден, считает Херш, начал нечто такое, чего сам не понимает.

«Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — сказал Херш.

Напомним, что Херш провёл расследование взрывов «Северных потоков», по завершении которого заявил, что подрыв газопроводов был осуществлён диверсантами ВМС США по личному приказу Байдена.