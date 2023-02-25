Киев готовит вторжение в Приднестровье — 367-й день спецоперации на Украине
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 367-й день. На нескольких направлениях идут ожесточённые бои. К примеру, на херсонском направлении только за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Киевские власти тем временем активизировали подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), информирует Минобороны.
В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией ПМР. Турецкий телеграм-канал SİYAH ORDU утверждает, что ВСУ готовят наступление с двух сторон — от поселка Станиславка (Подольский район Одесской области) и Тымково (Кодымский район Одесской области).
Данная акция будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. В Минобороны РФ обещают, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.
Киевские власти поспешили заявить, что уважают суверенитет Молдавии, поэтому о введении военных ВСУ на эту территорию речи не идет. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Читайте ранее в этом сюжете: Уничтожить неонацизм дотла — годовщина спецоперации на Украине: 366-й день
Во Франции возле оружейных заводов прошли акции против военной помощи Киеву
Во Франции 25 февраля возле двух заводов группы компаний по производству оружия Nexter прошли акции протеста, участники которых потребовали не отправлять военную помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС.
В Британии назвали ВКС России козырем для перелома ситуации на Украине
У России есть возможность переломить ситуацию в конфликте на Украине. Помочь в этом сможет российская военная авиация. Её применение поможет подавить остатки украинских средств противовоздушной обороны и повернуть ситуацию на поле боя в свою сторону. Такое мнение высказал в интервью изданию Daily Star британский генерал, бывший командующий объединенными силами армии Великобритании Ричард Бэрронс.
В Мадриде прошла акций против НАТО
В Мадриде противники политики НАТО и отправки вооружений Киеву провели марш 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске, вода заливает улицы
В Артёмовске (Бахмут) Донецкой Народной Республики вооружённые формирования Украины взорвали дамбу. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канале «Два майора».
Минобороны РФ показало подготовку экипажей десантников в тылу СВО
Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры подготовки экипажей ВДВ на боевой машине пехоты с боевым модулем «Бережок», которая проходит в тыловом районе спецоперации.
Отмечается, что в боевой модуль входят четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет». Ими с максимального расстояния уничтожаются бронетехника противника.
Воздушную тревогу на Украине отменили
Введённую 25 февраля после 16:55 мск воздушную тревогу на Украине отменили. Режим действовал на всей территории страны полчаса.
Кадыров заявил, что СВО запустила механизмы для смены миропорядка
Специальная операция России на Украине запустила механизмы, которые должны привести к смене существующего до сих пор миропорядка. Россия стоит на стороне тех, кто избавит мир от губительной идеологии, провозглашающей не свойственные нормальным людям ценности. В том, что она одержит победу, не приходится сомневаться, поскольку Россия стоит на стороне Всевышнего. Такое мнение высказал 25 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.
Воинствующая риторика властей Молдавии вредит стране — лидер партии «Шор»
Президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр республики Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу должны прекратить воинствующую риторику, так как это может втянуть страну в вооружённый конфликт. С таким заявлением 25 февраля выступила в прямом эфире в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зампред партии «Шор» Марина Таубер.
Рогов заявил, что ВСУ готовят наступление на Запорожскую область
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, то Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление на южном направлении в конце марта.
На Украине воздушная тревога объявлена во всех регионах
Воздушную тревогу во всех украинских областях объявили вечером 25 февраля. В 16:55 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве.
Полицейские в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами
В Таврийске и Каховке Херсонской области обнаружили тайники с оружием и боеприпасами. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в Главном управлении МВД по региону.
Во Франции рассказали о неожиданных трудностях для танков Запада на Украине
Из-за низкой грузоподъёмности мостов на территории Украины обещанные Киеву танки стран Запада будет тяжело доставить на линию соприкосновения. Такое мнение 25 февраля высказала французская журналистка Кристель Неан.
Лидеры Индии и Германии обсудили ситуацию на Украине
Прибывший в Нью-Дели канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах 25 февраля больше всего уделили внимания конфликту на Украине. Об этом сообщил на брифинге после встречи лидеров стран первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.
В Берлине тысячи людей потребовали прекратить поставки оружия Киеву
Многотысячная демонстрация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта на Украине путём поставок вооружений Киеву состоялась в Берлине. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости.
Financial Times предлагает подход к РФ на основе плана эпохи холодной войны
Бывший посол Британии в США Дэвид Мэннинг и экс-глава аппарата премьера Британии Джонатан Пауэлл попытались переосмыслить «длинную телеграмму» Джорджа Кеннана в современных реалиях, пишет газета Financial Times.
Global Times: Россию в конфликт с Украиной втянули США
Россия втянута в конфликт с Украиной американцами, пишет 25 февраля Global Times.
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Пантелеймоновку
Несколько районов Донецка и Пантелеймоновка были обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Картополов отреагировал на слова Зеленского о намерениях захватить Крым
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины не обладают средствами для проведения операции по захвату Крыма.
Захарова: Швейцария утратила нейтральный статус в вопросе Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля корреспонденту РИА Новости, что Швейцария утратила свой нейтральный статус.
Вопрос Резникова о «дороге на Москву» назвали неудачной шуткой
Дорога на Москву обычно заканчивается в Берлине, заявил один из пользователей Twitter в ответ на видео, на котором украинский министр обороны Алексей Резников, высунувшись из танка Leopard, по-польски спрашивает: «Подскажите, где здесь дорога на Москву?»
В центре Кишинёва начался митинг против втягивания Молдавии в войну. Протестующие скандируют «Молдавии нужен мир!» и «Россия, Россия».
Не более четырёх часов — это средняя продолжительность жизни на передовой для украинских мобилизованных, брошенных на удержание Артёмовска. Об этом рассказал американский наемник и бывший морпех США Трой Оффенбекер, который сейчас «удрал в отпуск» и начал раздавать интервью. В интервью Newsweek наёмник сомневается в способностях ВСУ удержать город.
В ДНР заявили о тысячах погибших бойцов ВСУ под Артёмовском и Угледаром
Киевская армия потеряла под Артёмовском и Угледаром за последние два месяца тысячи своих бойцов. Об этом сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Глава Херсонской области отреагировал на отказ G7 признать новые регионы РФ
Заявление стран «Большой семерки» (G7) о том, что они не признают вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, является юридически ничтожным. Об этом 25 февраля заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские военные нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ
В 135 районах зоны СВО российские военные нанесли поражение ВСУ в течение суток, 25 февраля сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На херсонском направлении уничтожены артсистема М777 и две «Гвоздики» ВСУ
Техника ВСУ подверглась уничтожению российскими военными на херсонском направлении, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российские истребители сбили Су-24 и МиГ-29 ВСУ над территорией ДНР
Истребительная авиация ВКС России за последние сутки сбила самолёты Су-24 и МиГ-29 противника. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС России нанесли удар по расположениям морпехов и спецназа ВСУ
Российская авиация и артиллерия в ходе обстрелов вражеских позиций за прошедшие сутки нанесли удары по расположениям морпехов и спецназа возле села Глухое Днепропетровской области Украины. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли свыше 120 военнослужащих на донецком направлении
За последние сутки военнослужащие российских подразделений ВС РФ уничтожили на донецком направлении более 120 украинских боевиков. В результате активных действий «Южной» группировки войск уничтожены также три боевые бронированные машины и гаубицы Д-20 и Д-30. Такие данные привела пресс-служба Министерства обороны РФ в ходе брифинга 25 февраля.
ВС России уничтожили склады ВСУ в ДНР и Запорожской области
Подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожили два склада вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны: ВС России сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области
ВС РФ в Херсонской области сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 февраля.
За сутки на купянском направлении уничтожены до 60 военных ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции за последние сутки нанесли удары по позициям вооружённых формирований Украины на купянском направлении. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве обороны России.
ВС России уничтожили свыше 90 военных ВСУ на двух направлениях в зоне СВО
Российские войска уничтожили за сутки свыше 90 военных ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Жители Кишинёва вышли на акцию «За мир»
Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) 25 февраля организовала в Кишинёве акцию «За мир» в связи нарастанием напряжённости в регионе. Трансляцию вела пресс-служба партии.
ВС РФ уничтожили около 180 военных ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Российской Федерации активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 февраля.
Свыше 50% немцев считают, что поставки Киеву делают ФРГ стороной конфликта
Свыше половины жителей Германии считают, что поставки Киеву немецких вооружений делают ФРГ стороной конфликта. Это следует из опубликованных 25 февраля результатов опроса, который был проведён социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Читатели Daily Mail не поверили слезам Зеленского на пресс-конференции
Читатели британского Daily Mail не поверили в искренность прослезившегося на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.
На позициях ВСУ под Сватово взорван начинённый взрывчаткой МТ-ЛБ
Начинённый взрывчаткой бронетранспортёр МТ-ЛБ взорван на позициях ВСУ. Кадры взрыва опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Лукашенко сообщил, что в годовщину СВО долго общался с Путиным «на разные темы».
Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры, если США и страны НАТО поставят Украине вооружения для удара по территориям в глубине страны. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — сказал Моргулов. Он добавил, что планы Вашингтона поставить Киеву танки показали, что для США не существует «красных линий».
В Запорожской области беспилотники ВСУ атаковали Днепрорудное
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 25 февраля об атаке беспилотников ВСУ на город Днепрорудное Запорожской области. Об этом говорится в его телеграм-канале.
Лукашенко не верит в планы Украины вторгнуться в Приднестровье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев не заинтересован во вторжении в Приднестровье. Об этом он заявил журналистам, передаёт 25 февраля БелТА.
В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу.
Bloomberg: Байден передумал поставлять Киеву истребители F-16
Соединённые Штаты считают, что Киеву в настоящее время не нужны американские истребители F-16. Об этом 24 февраля заявил журналистам американский президент Джо Байден, его слова приводит агентство Bloomberg.
Госдеп прокомментировал информацию об убитом на Украине наёмнике из США
Американская сторона добивается возможности вернуть в США тело убитого на Украине наёмника Эндрю Питерса, воевавшего на стороне ВСУ, передаёт VPR.
Медведев: Запад хочет победить Россию чужими руками
Целью стран коллективного Запада является «победа» над Россией чужими руками и для этого они, по-видимому, готовы на любые расходы. Об этом 25 февраля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Национальная оборона».
Медведев назвал цели многомиллиардных трат Запада на Украину
Снабжая Украину оружием и оказывая финансовую поддержку на миллиарды долларов, коллективный Запад не стремится помочь Киеву в конфликте с Россией, а преследует собственные цели. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
ВС России должны продолжать удары по украинской инфраструктуре, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Так он отреагировал на слова Зеленского о подготовке к захвату Крыма.
«Уверен, надо продолжать «замес» украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману не видать как своих ушей».
Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных экипажей БМП-2
Видеозапись боевой подготовки мобилизованных экипажей БМП-2 в тылу зоны специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 25 февраля Минобороны России.
Медведев назвал общий объем помощи Украине со стороны США
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил об объеме помощи Украине со стороны США. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона».
Медведев рассказал, как Россия используют опыт противника
Трофейные оружие и военная техника, захваченные российскими военными в боях в ходе специальной военной операции, тщательно исследуются оружейниками. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На Украине отменили воздушную тревогу во всех регионах
Во всех регионах Украины отменили режим воздушной тревоги, который местные власти ввели после 10:22 мск.
Россия расширяет производство своего вооружения, но также она «неплохо изучила вражеское» — Медведев.
«Родина позвала — значит, надо»: боевая подготовка мобилизованных экипажей БМП-2 в тылу зоны спецоперации. В тыловом районе специальной военной операции активно продолжается боевая подготовка экипажей мотострелковых подразделений на БМП-2 с боевым модулем «Бережок».
Мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки по вождению боевых машин и ведению огня из вооружения БМП-2.
Если война на Украине продолжится — мы проиграем в любом случае — Такер Карлсон.
«Вне зависимости от того, как этот конфликт завершится, США в нем проиграют. Микроустройство меняется прямо в этот самый момент, и к моменту, когда оно перестроится, — США больше не будут впереди планеты всей», — заявил ведущий Fox News.
Он также добавил, что абсолютно абсурдно со стороны администрации США было делать Россию своим противником — теперь, когда она может объединиться с Китаем, Америке не поздоровится.
Киев расширит заминированную полосу вдоль границ с РФ и Белоруссией до 2 км
Заминированная полоса вдоль границы Украины с Белоруссией и Россией будет расширена. Об этом заявили 25 февраля в украинской госпогранслужбе.
Полсотни стран сегодня пытаются стереть Россию с лица земли, но несмотря на то, что ей противостоит практически целая империя врагов, она сильнее их — теперь это очевидно — Медведев.
Медведев отметил, что Запад за ненадобностью сдаст Украину в утиль
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Запад за ненадобностью сдаст Украину в утиль. Об этом говорится в статье в журнале «Национальная оборона».
Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль — Дмитрий Медведев.
Германия, Франция и Британия продвигают заключение с Украиной оборонного пакта, пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал переговоры с РФ — The Wall Street Journal.
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку
Несколько районов Донецка и Макеевка подверглись обстрелу снарядами натовского калибра со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией, она увеличится до 2 км в ширину — украинская погранслужба.
Посол РФ в Индонезии: Москва противостоит натовско-украинскому конгломерату
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что к годовщине спецоперации России на Украине стало понятно, что страна противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 февраля индонезийской газетой Rakyat Merdeka.
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Практически одновременно во всех областях Украины утром 25 февраля объявили воздушную тревогу.
В Литве собрали €14 млн на радары для ВСУ
Сумма в размере €14 млн собрана в Литве на радары для ВСУ, передаёт 25 февраля LRT. Стоимость одного радара — примерно миллион евро.
В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погиб один человек
В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погиб один мирный житель. Об этом 24 февраля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.
G7 заявила, что никогда не признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, как и в случае с Крымом и Севастополем.
А госсекретарь США Блинкен сообщил, что Штаты считают, что мир на Украине на основе признания вхождения в состав России новых территорий не будет устойчивым.
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Панику вызвал взлет истребителя МиГ-31К, носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Официальные лица на Западе и в Киеве считают, что украинским войскам, возможно, придется отступить из Бахмута (Артёмовск), сообщили источники The Times.
По информации газеты, чиновники осознают, что ВСУ могут окружить и отрезать от путей снабжения.
Вице-спикер Бобков рассказал, чем обернется для Украины вторжение в Крым
Вторжение в Крым обернется для Украины страшными последствиями. С таким заявлением выступил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Рогов назвал малозначимым мнение G7 о воссоединении новых регионов с РФ
Какую бы позицию ни транслировали страны G7 по воссоединению новых регионов с Россией, большого значения это не имеет, заявил 25 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В США заявили о гибели ещё одного американского наёмника на Украине
Американский наёмник, бывший солдат армии США Эндрю Питерс, воевавший на Украине за вооружённые формирования Украины, погиб 16 февраля. Об этом 25 февраля сообщила радиостанция WPR со ссылкой на семью наёмника.
Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ в районе Кременной. Артиллерия и авиация России разбили украинскую колонну, которую Киев решил перебросить в район Белогоровки. По итогу до места назначения дошла лишь часть техники ВСУ, заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. По его данным, Киев перебрасывает силы для попытки укомплектования разбитых подразделений.
Наёмник из США назвал срок жизни военного ВСУ в районе Артёмовска
Порядка четырёх часов составляет срок жизни военного вооружённых формирований Украины на передовой в Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 февраля заявил воюющий на стороне Киева бывший морской пехотинец ВС США Трой Оффенбекер, его слова приводит американское издание Newsweek.
США с начала СВО ввели санкции против 80% банковского сектора России. Под них подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц, сообщили в американском минфине.
«Более 80% банковского сектора России по размеру активов находятся под санкциями США, включая 10 крупнейших российских банков».
В США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
Вероятность того, что Россия применит когда-либо ядерное оружие, невелика, пишет Politico со ссылкой на неназванный источник в американской администрации.
СМИ: ВСУ 24 часа уничтожали своих военных и технику в Сумах год назад
В Сумах 24 февраля 2022 года вооружённые формирования Украины в течение суток уничтожали собственных солдат и военную технику. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
В Германии заявили, что ФРГ имеет право вмешаться в конфликт на Украине
Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс в интервью газете Der Spiegel 25 февраля заявил, что Германия имеет право вмешаться в конфликт на Украине.
США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, заявил Байден.
На вопрос о перспективах «возвращения» Украиной Крыма он ответил: «Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу».
ВСУ попытались ударить по Сватово в ЛНР, но силы ПВО отразили атаку — военный эксперт Марочко.
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются обмануть ВС РФ в районе Артёмовска
Украинские боевики сооружают ложные позиции в районе Артемовска (ДНР), пытаясь обмануть российских военных, 25 февраля пишет военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграм-канале.
В США предрекли Украине в 2023 году невиданные ранее бедствия
Невиданные ранее бедствия ожидают Украину в 2023 году. Такое мнение 24 февраля высказал обозреватель американского издания Newsweek Стивен Майерс в своей статье, посвящённой конфликту на украинской территории.
ВСУ потеряли 30% техники при переброске под Кременную
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о попытке ВСУ восстановить боеспособность своих подразделений под городом Кременная (ЛНР). Об этом он написал 25 февраля в своём телеграм-канале.
ВСУ безуспешно попытались нанести удар по Сватово
Поражением завершилась попытка украинских боевиков нанести удар по городу Сватово (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко 25 февраля в своём телеграм-канале.
В Волгоградской области построят спортплощадку в память о герое СВО
На хуторе Добринка в Волгоградской области построят спортплощадку в память о жителе Руслане Кахаеве, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 25 февраля сообщила глава совета местной общественной организации ТОС «Новодобринский» Марина Волкова.
СМИ: ВС РФ снова подорвали заминированный МТ-ЛБ на позициях ВСУ под Сватово
Новую тактику уничтожения позиций вооружённых формирований Украины с применением для подрыва на их позициях заминированного бронетранспортёра МТ-ЛБ вновь применили в районе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
Эксперт: пункт о суверенитете из документа КНР по Украине труднореализуем
Пункт о суверенитете, который содержится в документе МИД КНР по кризису на Украине, выражающем позицию Пекина по этому вопросу, на практике будет трудно реализовать, так как участвующие в конфликте стороны могут трактовать его по-разному. Такое мнение 25 февраля высказал научный сотрудник Института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.
Япония тоже решила расширить список санкций против России. Новые ограничения будут связаны с заморозкой активов физлиц, организаций, финансовых институтов России. Кроме того, расширится перечень запрещенных к экспорту товаров. В частности, туда добавят пункты, связанные с производством беспилотников.
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Вооружённые формирования Украины утром 25 февраля обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Воздушная тревога третий раз за 25 февраля объявлена в ряде областей на востоке Украины.
После трех дней дискуссий постпреды стран — членов ЕС согласовали десятый пакет санкций против России:
«Новый набор рестрикций включает «более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против отдельных лиц и организаций, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или поставляющих беспилотники, санкции против российской дезинформации». Теперь санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС, после чего они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу».
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал прислушаться к президенту России Владимиру Путину во избежание ядерной катастрофы. Об этом он заявил в интервью Judging Freedom.
Полковник подчеркнул, что после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо не допустить дальнейшей эскалации.
«Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей», — отметил Макгрегор, указав, что Россия и Соединенные Штаты обладают достаточной мощью для уничтожения планеты.
Наличие у Германии права на коллективную самооборону позволяет ей вмешаться в конфликт на Украине и вести боевые действия против России. Об этом рассказал немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс.
«На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной», — передает слова Кресса немецкий журнал Der Spiegel.
Байден допустил возвращение Украиной Крыма, но не сразу
Решение о том, на каких условиях заканчивать конфликт с Россией, США предоставляют право принимать самой Украине. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 24 февраля в интервью телеканалу ABC.
В США заявили, что не будут вносить изменений в свой ядерный арсенал
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не видит поводов для изменения в готовности ядерных сил России.
В США предсказали Украине в наступившем году невиданные бедствия
Бедствия невиданных прежде масштабов предсказал в наступившем году Украине обозреватель Newsweek Стивен Майерс 24 в своей статье, посвящённой украинскому конфликту. Майерс обратил внимание на дефицит боеприпасов у ВСУ, а также на то, что обещанные Украине западными странами батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16 вряд ли будут отправлены Киеву.
Киев готовится к военному захвату Крыма — Зеленский
Киев готовит вооружённый захват Крыма. Об этом 24 февраля объявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
По его словам, для этого обучают военнослужащих ВСУ, причём не только на территории Украины. На вопрос о сроках, когда готовится операция, украинский лидер не ответил.
Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором, говорится в заявлении Минфина США.
В частности, ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица. В санкционный список также были включены более десятка российских финансовых институтов, включая Московский кредитный банк, МТС-Банк, а также банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург».
Байден оценил план Китая по урегулированию на Украине
Китай предложил план урегулирования конфликта на Украине, который представляет выгоду только для России, заявил президент США Джо Байден, в интервью ABC, показанном 24 февраля.