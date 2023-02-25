Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 367-й день. На нескольких направлениях идут ожесточённые бои. К примеру, на херсонском направлении только за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Киевские власти тем временем активизировали подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), информирует Минобороны.

В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией ПМР. Турецкий телеграм-канал SİYAH ORDU утверждает, что ВСУ готовят наступление с двух сторон — от поселка Станиславка (Подольский район Одесской области) и Тымково (Кодымский район Одесской области).

Данная акция будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. В Минобороны РФ обещают, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.

Киевские власти поспешили заявить, что уважают суверенитет Молдавии, поэтому о введении военных ВСУ на эту территорию речи не идет. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Уничтожить неонацизм дотла — годовщина спецоперации на Украине: 366-й день