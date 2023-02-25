Якутск, 25 февраля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Утечка метана была обнаружена на судне-контейнеровозе «Феско Татарстан» в Северном порту Корсакова на Сахалине. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

JukoFF Корсаков. Российский морской порт на острове Сахалин, на берегу залива Анива

Информация об утечке метана на судне-контейнеровозе «Феско Татарстан» в Северном порту Корсакова поступила в региональное ведомство утром 25 февраля. Уточняется, что утечка обнаружена из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн.

Ёмкость с метаном находится на верхней палубе судна, её окружают пустые контейнеры. Выгрузка ёмкости с судна была признана нецелесообразной из соображений безопасности. Экипаж судна, состоящий из 17 человек, был эвакуирован.

Отмечается, что газ с судна уносит ветром в сторону залива Анива, расстояние от места расположения судна до ближайших жилых домов менее километра. На месте происшествия выставлено оцепление, ожидается прибытие специалистов группы компаний «Айленд дженерал сервисес», которые осмотрят ёмкость и примут меру по ликвидации утечки метана.