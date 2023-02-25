Брюссель, 25 февраля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Польские власти выдвинули шесть условий в обмен на согласие поддержать десятый пакет санкций против России, заявил журналистам посол Польши при ЕС Анджей Садось.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Первое условие, по словам дипломата, заключается в рассмотрении Еврокомиссией вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию. Второй пункт касается активизации работы над пакетом санкций против Белоруссии.

Еще одним требованием, которое было выдвинуто Польшей, стало срочное начало работы над санкциями против атомной сферы России. Четвертое условие затрагивало разработку ограничений по российским алмазам.

Кроме того, Польша потребовала выпускать ежеквартальный отчет стран ЕС по диверсификации импорта из РФ синтетического каучука. Последним условием, представленным Варшавой, оказалось введение санкций против российских «пропагандистов», в список которых польские власти внесли 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ЕС согласовали десятый по счету пакет санкций против России. 24 февраля радиостанция RMF передала о том, что Польша могла заблокировать принятие Евросоюзом десятого пакета антироссийских санкций из-за недостаточной их силы.