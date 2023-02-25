Киев, 25 февраля, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Киев крайне недовольно отреагировал на совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР, проходящие в Южной Африке, сообщает 24 февраля пресс-служба МИД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Особую реакцию киевских властей вызвало то, что в учениях принимает участие фрегат ВМФ России, маркированный символами «Z» и «V».

«Мы глубоко разочарованы, что в то время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию, в частности, страны Африки, и усиливает изоляцию РФ для прекращения войны, южноафриканские власти перенимают опыт российской военной машины. Верх цинизма состоит в том, что манёвры начинаются вокруг 24 февраля — в день, когда год назад Россия развязала войну, неизвестную в Европе со времен Второй мировой войны. Призываем Южно-Африканскую Республику не поощрять дальнейшую агрессию России и её чувство безнаказанности, а также защитить основополагающие принципы международного права и Устава ООН», — заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Напомним, что в совместных учениях принимают участие российские корабли — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом «Жичжао», эсминцем «Хуайнань» и судном обеспечения «Кэкэсилиху», ВМС ЮАР — фрегатом «Менди».