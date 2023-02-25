Берлин, 25 февраля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Крупнейшим поставщиком каменного угля в Германию в 2022 году осталась Россия, несмотря на действующие санкции, наложенные Евросоюзом. Об этом 24 февраля сообщила газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

По данным германского союза импортёров угля, в 2022 году Германия закупила 44,4 млн тонн угля, что на 8% больше, чем в 2021 году. Крупнейшим поставщиком остаётся Россия, у неё было закуплено 13 млн тонн угля, что на 37% меньше показателя за 2021 год.

На втором месте по объёмам поставок США — оттуда ФРГ импортировала 9,4 млн тонн, это на 32% больше, чем в 2021 году. На третьем месте — Австралия, где было закуплено 6,3 млн тонн угля.

Также отмечается, что резко выросли поставки угля из ЮАР (на 278% по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн тонн) и Колумбии (рост на 210%, до 7,2 млн тонн). Таким образом, Германия пошагово реализует план по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

Согласно руководству Еврокомиссии, страны Евросоюза не могут напрямую покупать уголь в России, но поставки его в третьи страны разрешены.