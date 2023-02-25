Лондон, 25 февраля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Будущее Украины «висит на волоске» и останется неопределенным еще долгие годы из-за ряда проблем у США и ЕС, пишет британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Авторы публикации полагают, что Запад хотел использовать украинский кризис для повышения своего авторитета после неудач в Афганистане и Ираке. При этом конфликт на Украине поставил западные страны в еще более затруднительное положение, а платить за их ошибку, скорее всего, придется Киеву.

В статье отмечается, что Вашингтон, чтобы спасти веру в Запад и свой авторитет, должен будет найти ответ на три «фундаментальных геополитических» вопроса: какую роль США будут играть в европейской безопасности, смогут ли члены НАТО в Европе переложить на себя бремя за основную часть обороны региона и как поступят другие мировые державы?

В публикации также приводится мнение, что украинский конфликт породил для Соединенных Штатов и Европы множество вызовов, в том числе экономический спад, угрозу ядерной войны и упадок военной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля издание The American Conservative (ТАС) опубликовало статью бывшего советника по американо-российским делам в Госдепе Джеймса Кардена, который предположил, что Украина не сможет существовать как самостоятельное государство.