Киев, 25 февраля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине изучает Киев. Об этом сообщает 24 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на выступление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Совете Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Кулеба сказал о несогласии по меньшей мере с одним пунктом китайских предложений.

«Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны, — об «односторонних санкциях». Мы считаем, что санкции — важный инструмент. Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», — заявил Кулеба.

Напомним, что МИД КНР в своих опубликованных предложениях из 12 пунктов выступил против введения односторонних санкций против России.