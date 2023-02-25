Вашингтон, 25 февраля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине считает низкой администрация США. Об этом сообщила 24 февраля американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Уточняется, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе закрытых консультаций с группой экспертов указал, что не стоит опасаться применения Москвой стратегического ядерного вооружения против Украины или её западных союзников.

При этом указывается, что в Белом доме опасаются потенциального применения тактического ядерного вооружения Россией на Украине, но нет явных признаков того, что это произойдёт в ближайшее время. Салливан не стал уточнять, на чём основана эта уверенность администрации США.

Кроме того, Салливан выразил мнение, что «завершение боевых действий и начало реальных переговоров пока не просматриваются».

Стоит отметить, что глава МИД России Сергей Лавров заявил в конце сентября 2022 года, что все ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко обозначены в ее военной доктрине.