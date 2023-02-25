В США считают низкой вероятность применения ядерного оружия Россией
Белый дом считает низкой вероятность применения ядерного оружия Россией на Украине
Вашингтон, 25 февраля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине считает низкой администрация США. Об этом сообщила 24 февраля американская газета Politico.
Уточняется, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе закрытых консультаций с группой экспертов указал, что не стоит опасаться применения Москвой стратегического ядерного вооружения против Украины или её западных союзников.
При этом указывается, что в Белом доме опасаются потенциального применения тактического ядерного вооружения Россией на Украине, но нет явных признаков того, что это произойдёт в ближайшее время. Салливан не стал уточнять, на чём основана эта уверенность администрации США.
Кроме того, Салливан выразил мнение, что «завершение боевых действий и начало реальных переговоров пока не просматриваются».
Стоит отметить, что глава МИД России Сергей Лавров заявил в конце сентября 2022 года, что все ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко обозначены в ее военной доктрине.