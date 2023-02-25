Оха, Сахалинская область, 25 февраля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. 26 северных оленей, внесённых в Красную книгу России, были убиты в северной части Сахалина, сообщает 25 февраля РИА Новости.

U.S. Fish and Wildlife Service Северный олень

«Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. В настоящее время мы оформляем материалы для передачи их в правоохранительные органы», — сообщили агентству в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Следственный комитет начал доследственную проверку, следственная группа выдвинулась на место преступления.

В настоящее время численность северных оленей на Сахалине достигает 2000 особей.