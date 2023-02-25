Лондон, 25 февраля, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Беженку, оставившую супруга на Украине, приютил в своём доме министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс. Об этом министр и украинка рассказали 24 февраля в интервью Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Британский министр, проживающий вместе с женой и детьми, принял решение приютить украинскую беженку, её семилетнего сына, мать и собаку. Шаппс заявил, что все они живут как расширенная семья, множество домашних дел делают совместно и вполне счастливы. Беженцы приехали к министру в апреле прошлого года и с тех пор проживают в комнате его старшего сына.

В свою очередь, украинская беженка рассказала, что работает удалённо и поддерживает контакт с соотечественниками. Её супруг был уволен со службы в связи с травмой ноги и сейчас находится в Польше, откуда хочет выехать в Великобританию и воссоединиться с семьёй.

Беженка уточнила, что у неё «много общего» с британским министром, но есть темы, которых они не касаются в беседах. Так, например, под негласным запретом находятся вопросы, связанные с политикой Великобритании, кроме ситуации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Британии выявляются факты эксплуатации жителями Великобритании украинских беженцев, которым они ранее предоставили кров.