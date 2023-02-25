Украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS
Населённый пункт Перевальск в ЛНР обстреляли ВСУ ракетами из РСЗО HIMARS
Луганск, 25 февраля, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Обстрел населённого пункта Перевальск в ЛНР произвели украинские войска ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 25 февраля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.
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РСЗО HIMARS
Обстрел Перевальска был зафиксирован со стороны ВСУ в 01:55 мск. По населённому пункту были выпущены две ракеты из РСЗО HIMARS.
Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате регулярных обстрелов ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции погибли 192 мирных жителя.