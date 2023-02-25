Дрезден, Германия, 25 февраля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. В Дрездене прошла демонстрация против передачи Украине западного оружия, сообщает 24 февраля РИА Новости.

Nathan Keirn Протест

В демонстрации, организованной правым движением Pegida и партией «Альтернатива для Германии», приняло участие более тысячи человек.

Протестующие собрались на одной из центральных площадей Дрездена, а затем прошли маршем через весь город.

Манифестанты несли антивоенные плакаты, а также флаги России и Германии. По мнению протестующих, поставки оружия киевскому режиму лишь приведут к ещё большему кровопролитию и только отдалят наступление мира на Украине.

Напомним, что решение официального Берлина о масштабных поставках оружия киевскому режиму вызывает весьма неоднозначную реакцию в немецком обществе.