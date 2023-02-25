Вашингтон, 25 февраля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Визит на Украину не считает особенно рискованным президент США Джозеф Байден. Такое заявление глава Белого дома сделал 24 февраля в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

«Я не думаю, что это было так уж рискованно», — указал Байден.

При этом в Вашингтоне неоднократно подчеркнули, что поездка Байдена в Киев была, по всей вероятности, первым в истории визитом в зону конфликта, где у американских военных не было никакого контроля над воздушным пространством.

Звучавшую во время прогулки Байдена по Киеву сирену воздушной тревоги оппоненты президента США назвали постановкой. Такого же мнения придерживается и главный оппонент Байдена, экс-президент США Дональд Трамп.