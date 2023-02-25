Киев, 25 февраля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Украина конфисковала имущество российского предпринимателя Михаила Шелкова, находившееся на территории страны, сообщает 24 февраля пресс-служба украинского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Имущество Шелкова, взимаемое в доход государства по украинскому закону «О санкциях», передано в управление Фонда государственного имущества Украины.

Согласно распоряжению правительства, в управление государства в том числе переданы: Демуринский горно-обогатительный комбинат, оптовый производитель труб «ВСМПО-Титан», компания по торговле металлами «Тай-Минералс».

В госбюджет также будет перечислено принадлежащие Шелкову 14 млн гривен ($378 тыс.), находившиеся на банковских счетах.

Напомним, что украинские власти активно проводят на территории страны конфискацию активов, принадлежащих предпринимателям из России.