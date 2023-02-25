Вашингтон, 25 февраля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рекомендовали ему вступить в переговоры с Россией, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты уточнили, что этот разговор состоялся в феврале в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Wall Street Journal распространила информацию, что Германия, Франция и Британия подталкивают Украину к переговорам с Москвой. По информации издания, для этого Берлин, Париж и Лондон предложили заключить оборонный пакт с украинской стороной, чтобы гарантировать Киеву дальнейшую поддержку.

24 февраля Эммануэль Макрон провел беседу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал усилить поддержку Украины Францией и Турцией.