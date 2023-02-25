Киев, 25 февраля, 2023, 04:40 — ИА Регнум. На Украине рассчитывают снизить зависимость страны от иностранных энергоресурсов за счёт развития электротранспорта, сообщает 24 февраля пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Поэтому Радой был принят закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электрического транспорта.

«Принятие этого закона не просто создаёт условия для распространения использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, развития инфраструктуры зарядных станций, но позволит уменьшить зависимость Украины от импорта энергетических ресурсов и будет способствовать экономической выгоде в связи с меньшей стоимостью электроэнергии по сравнению с другими видами топлива. Также закон позволит существенно снизить стоимость построения инфраструктуры зарядных станций, что приведет к увеличению инвестиций в эту отрасль», — подчеркнул заместитель министра цифровизации Украины Фарид Сафаров.

Предполагается, что на городских автобусных маршрутах общего пользования в городах с общей численностью населения более 250 тысяч человек количество электробусов в процентной доле среди парка автобусов должно составлять не менее 25% на 1 января 2030 года и не менее 50% на 1 января 2033 года.

Напомним, что Украина не располагает собственными значительными запасами нефти и газа.