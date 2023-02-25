Мелитополь, 25 февраля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Введение санкций стран Запада против Запорожской АЭС (ЗАЭС) фактически говорит о признании ее российским предприятием. Об этом сообщил 25 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Рогова попросили прокомментировать заявление Госдепартамента США о введении санкционных мер в отношении Запорожской АЭС и против гендиректора компании по эксплуатации ЗАЭС Олега Романенко.

По мнению Рогова, санкционные меры Запада против ЗАЭС являются подтверждением сразу нескольких моментов.

«Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда», — пояснил Рогов.

Также Рогов отметил, что если бы западные страны считали, что ЗАЭС находится под контролем Киева и принадлежит украинским властям, то никаких санкций в отношении неё Запад бы не ввёл.