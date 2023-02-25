Бухарест, 25 февраля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Румыния заполнила природным газом свои газохранилища на 49,5%, сообщается в заявлении румынского правительства по итогам заседания межведомственной рабочей группы по энергетической безопасности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В ее отчете сказано, что указанного объема голубого топлива хватит для удовлетворения потребностей страны в предстоящий период, невзирая на погодные условия.

В документе также отмечается, что для предстоящего периода, включая отопительный сезон 2023–2024 годов, республика может запасти более 3 млрд кубометров природного газа, что достаточно даже в случае, если спрос на голубое топливо внутри Румынии повысится.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставлять в Румынию природный газ.