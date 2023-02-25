Киев, 25 февраля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Россия незаконно занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН, 24 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В 1991 году Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой «трон безнаказанности». География российских преступлений против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины и доходит до Африки, Азии и Ближнего Востока», — заявил Кулеба.

По словам главы МИД Украины, России не место в Совбезе ООН: «Будущее России должно определяться в контексте нелегитимной передачи места СССР в Россию и ответственности за преступления, совершенные на территории Украины…»

Министр также опроверг заявления России о том, что поставки оружия Украине разжигают войну.

«Украине действительно нужно оружие — так же, как пожарному нужна вода, чтобы потушить огонь. Вооружение страны, которая защищается от агрессии, абсолютно законно. Любая поставка оружия или военной техники России означает соучастие в нарушении Устава ООН», — заявил он.

Кулеба также призвал к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности «главных исполнителей агрессии против Украины», в частности, российского президента Владимира Путина.

Напомним, что 23 февраля Генеральной Ассамблеей ООН была принята антироссийская резолюция по вопросу об Украине.