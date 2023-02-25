Симферополь, 25 февраля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Попытка захвата украинской армией Крыма спровоцирует начало третьей мировой войны. Такое заявление сделала 25 февраля глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Гридчина отметила, что президент Украины Владимир Зеленский все слова о намерениях захватить Крым читает как мантру, которую он однажды заучил.

«Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая», — пояснила Гридчина и добавила, что в пожаре третьей мировой войны все танки и оружие, которое есть у Киева, «будет гореть как свечки».

Напомним, Зеленский объявил накануне о подготовке Киева к военному захвату Крыма. По словам президента Украины, уже предприняты военные шаги для достижения этой цели и идёт подготовка военнослужащих ВСУ, причём не только на территории Украины.