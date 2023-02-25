Вашингтон, 25 февраля, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Чиновники и политики из США используют Украину как средство собственного обогащения через отмывание денег, написала в своем микроблоге бывший корреспондент американского телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее словам, все эти люди отчитываются за свою деятельность не перед народом Соединенных Штатов, а перед Пентагоном. Робинсон также указала на то, что американский военно-промышленный комплекс в буквальном смысле слова завладел Конгрессом США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки военных аналитиков написала, что поставки боеприпасов Украине могут истощить военные запасы США и стран Европы, в то время как Россия продолжит пополнять свои арсеналы.