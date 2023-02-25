Киев, 25 февраля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Первые четыре танка Leopard 2, принадлежавшие польской армии, прибыли на Украину, сообщает 24 февраля пресс-служба украинского правительства.

Правительство Украины Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий на фоне танков Leopard 2

Прибывшие танки торжественно встретили премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий.

«Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить… Благодарны Польше и всем партнёрам за решительные шаги, приближающие победу Украины. При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории», — заявил Шмыгаль.

Шмыгаль и Моравецкий при встрече также обсудили возможность лечения раненных в боях украинских военных на территории Польши.

Напомним, что Варшава обещала передать Киеву в общей сложности 14 немецких танков Leopard, состоящих на вооружении польской армии.