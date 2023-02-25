Киев, 25 февраля, 2023, 03:38 — ИА Регнум. О своём несогласии с мнением американского генерала Марка Милли о дальнейшем развитии СВО заявил Владимир Зеленский 24 февраля на пресс-конференции в Киеве.

U. S. Army Марк Милли

Раздражение Зеленского вызвало уверенность генерала в том, что ВСУ не смогут вытеснить российскую армию с территории Украины.

В ответ Зеленский заявил, что успешные действия ВСУ зависят исключительно от поставок западного оружия Киеву.

«Всё зависит от поддержки. Поэтому если генерал Милли хочет, чтобы мы действительно быстрее выгнали врага с нашей территории, думаю, он должен ускорить поставки оружия. А от него это очень зависит», — сказал Зеленский.

Президент Украины затем добавил, что приглашает Милли приехать в Киев.

Напомним, что заявление генерала Милли, занимающего пост председателя Объединённого комитета начальников штабов США, о невозможности побед украинской армии вызвало резкое неприятие среди украинских чиновников.