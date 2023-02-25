Дублин, 25 февраля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Призыв к европейцам выйти на улицы и протестовать против антироссийской прокси-войны НАТО и США опубликовал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес 24 февраля в своём Twitter.

GUE NGL Мик Уэллис

«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — такое заявление сделал Уоллес.

Депутат ЕП уточнил, что митинг начнется в Дублине 25 февраля в 13:00 по местному времени (16:00 мск).

По мнению Уоллеса, подавляющее большинство политиков и западных СМИ не хотят прекращения конфликта, так как рассчитывают извлечь из него выгоду. При этом жители Европы, напротив, не хотят войны и стремятся к миру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат ЕП Уоллес заявлял, что США создали НАТО, чтобы страны Европы оставались в подчинении у американского империализма.