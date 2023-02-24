Берлин, 25 февраля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Кафе «Москва», расположенное на Карл-Маркс-Аллее в восточной части Берлина, временно было переименовано в кафе «Киев». Об этом 24 февраля сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Отмечается, что временная смена названия была предпринята в связи с годовщиной российской спецоперации на Украине. В кафе на 27 февраля запланировано арт-мероприятие, организаторы которого настояли на переименовании заведения.

Оригинальная вывеска с историческим названием кафе была наглухо закрыта чёрным баннером с надписью «Kyiv». Как пояснили организаторы арт-мероприятия, здесь состоятся мастер-классы, дискуссии, выставки и прочие акции, посвящённые «Свободе, Европе и безопасности».

Уточняется, что кафе «Москва» получило своё название по историческим причинам, но на сегодняшний день никак не связано с Россией.