Киев, 25 февраля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. О крайней важности получения ВСУ дальнобойного западного оружия заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 24 февраля на пресс-конференции в Киеве.

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Он подчеркнул, что не все на Западе до сих пор поняли важность поставок Киеву именно дальнобойного оружия.

Он особо отметил тот факт, что Украина ведёт «большую разъяснительную работу», чтобы убедить Запад поставить оружие, которое может поражать российские цели на очень большом расстоянии.

Зеленский объяснил постоянные требования Киева предоставить такое оружие исключительно «защитой гражданского населения».

Напомним, что киевские надеются получить от Запада ракеты, могущие поражать территорию России на значительную глубину.