Оттава, 25 февраля, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Канадское правительство ввело санкции против президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

Кроме того, Оттава включила в свой санкционный список первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и ее коллегу Светлану Савицкую. Третьяк, Терешкова и Савицкая также являются действующими депутатами Госдумы.

Всего под новые канадские санкции попали 129 физических лиц и 63 организации из России.

Напомним, в июле 2022 года Канада внесла в свой чёрный список информационное агентство ИА REGNUM.