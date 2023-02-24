Владислав Третьяк и Валентина Терешкова попали под санкции Канады
Глава Федерации хоккея России Третьяк и первая женщина-космонавт Терешкова попали под санкции Канады
Оттава, 25 февраля, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Канадское правительство ввело санкции против президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владислав Третьяк
Кроме того, Оттава включила в свой санкционный список первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и ее коллегу Светлану Савицкую. Третьяк, Терешкова и Савицкая также являются действующими депутатами Госдумы.
Всего под новые канадские санкции попали 129 физических лиц и 63 организации из России.
Напомним, в июле 2022 года Канада внесла в свой чёрный список информационное агентство ИА REGNUM.