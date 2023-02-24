Вашингтон, 25 февраля, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Вероятность сдачи города Артёмовска в ДНР войсками Украины признали западные и украинские чиновники. Об этом 24 февраля сообщает издание Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Отмечается, что на Западе и Украине осознают возможность полного окружения украинских войск в Артёмовске (Бахмут) и оставления их без снабжения. По этой причине западные и украинские должностные лица допустили вывод войск ВСУ и преуменьшили стратегическую значимость города.

При этом украинские военнослужащие полагают, что вывод войск из Артёмовска может в перспективе дорого обойтись ВСУ.

«Уйти отсюда значило бы потерять позиции… Они (российские силы) перегруппируются, подтянут больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас», — цитирует издание слова одного из офицеров ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник врио ДНР Ян Гагин указал на отсутствие успехов ВСУ на артёмовском и угледарском направлениях и на большие потери украинских войск в живой силе.