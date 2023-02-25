Киев, 25 февраля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Судьба России после её «поражения» не будет иметь для него значения, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля на своей пресс-конференции, прошедшей в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Много стран действительно начали говорить о том, а что будет [с Россией] после поражения. Я считаю, что информационно — это в пользу Украины… То есть это нам сигнал, что большинство государств, по крайней мере — Европы, верят в победу Украины. А значит, в поражение Москвы. Ну такой делают вывод. И главный вопрос тогда, что будет с Россией. Честно, мне всё равно. Честно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве», — сказал Зеленский.

Президент Украины при этом уверен в предстоящей победе над Россией.

«Если все мы сделаем важную… работу, неминуемо нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. У нас есть всё — мотивация, уверенность, друзья, дипломатия», — сказал Зеленский.

Напомним, что ещё в октябре 2022 года Зеленский сделал аналогичное заявление, сказав, что ему всё равно, что будет с Владимиром Путиным после «победы Украины».