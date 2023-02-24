Вашингтон, 25 февраля, 2023, 02:11 — ИА Регнум. США вновь ввели против России необдуманные санкции и желают заставить страдать российский народ, не понимая позиции Москвы, говорится в заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, оценившего новые американские санкционные меры.

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам дипломата, на Западе не могут осознать того, что рестрикции не заставят Россию отказаться от независимой политики.

«Нас опять хотят заставить «страдать». Неужели кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?» — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября американский профессор Марк Л. Буш написал в статье для издания The Hill о том, что в случае усиления антироссийских санкций США могут столкнуться с новыми трудностями.