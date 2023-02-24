Вашингтон, 25 февраля, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Переизбрание действующего президента США Джозефа Байдена на второй срок приведёт к началу третьей мировой войны. Об этом 24 февраля заявил сенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу Verdict.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Хотите избежать третьей мировой войны — не избирайте такую бесхребетную медузу, как Байден, президентом», — указал сенатор.

Круз отметил, что слабый американский лидер делает сильнее и опаснее врагов США. Также Круз раскритиковал решения Байдена как главнокомандующего. По словам сенатора, уничтожение «школьного метеорологического зонда», который перепутали с китайским шпионским аппаратом, ни один трезвомыслящий главнокомандующий не сделал бы приоритетом для защиты нации.

Кроме того, Круз осудил поездку главы Белого дома в Киев. По мнению сенатора, гуляя с президентом Украины Владимиром Зеленским под рёв сирен воздушной тревоги, Байден преследовал исключительно одну цель — пытался выглядеть «крутым».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США потребовали от Байдена ответить на три важнейших вопроса.