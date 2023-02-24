Киев, 25 февраля, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Об особой поддержке, которую Япония оказала киевскому режиму, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля на своей пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

«Япония сделала большую, поверьте мне, поддержку Украине… Какую роль сыграла Италия в ЕС в какой-то момент, и какую роль сыграла Япония в «Большой семёрке», я думаю, после завершения войны мы сможем более детально проговорить. Роль эта важна и очень мощная, и позитивная, я за это очень благодарен», — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что несколько раз приглашал премьер-министра Японии Фумио Кисиду посетить Украину, и тот принял это приглашение. Зеленский сказал, что, в свою очередь, он по дипломатическим каналам тоже был приглашен в Японию.

Напомним, что Токио с самого начала СВО занял абсолютно проукраинскую позицию и выделил Киеву значительную финансовую и материально-техническую помощь.