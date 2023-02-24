Москва, 25 февраля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что американцы «инстинктивно» не любят, «когда большая страна задирает другую», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом 24 февраля дипломат написала в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Я могу ошибаться, но до сегодняшнего дня этот человек представлял именно США, а не какую-то другую страну. Историю хотя бы своего государства госсекретарь знать обязан. Это не США ли на Ирак напали? Или Ирак недостаточно маленькая страна?» — так отреагировала Захарова на слова Блинкена.

Российский дипломат отметила, что ей придётся «не инстинктивно, а осознано» освежить в памяти американцев их собственную историю, раз Блинкен её не знает. Для иллюстрации своих слов Захарова разместила опубликованный МИД России краткий обзор провокаций, устроенных США в период с 1846 по 2014 годы для последующего осуществления различных агрессивных действий против иностранных государств.

«История США хотя и короткая, но кровавая, сформировавшая образ враждебно настроенного к не подчиняющимся его воле народам государства», — подвела итог официальный представитель МИД России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил госсекретарь США Блинкен, «большинству американцев на инстинктивном уровне не нравится, когда большая страна обижает другую». Данное высказывание Блинкен сделал в адрес России, указав, что она нарушила базовые принципы поддержания мира и стабильности, общие для всех стран.