Киев, 25 февраля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 24 февраля на пресс-конференции, заявил о своём разочаровании рядом украинских политиков и чиновников.

rnbo.gov.ua Владимир Зеленский

Он обвинил их в том, что после начала российской спецоперации они сбежали из страны.

«Кто меня разочаровал?.. Все те, кто уехали 24 февраля. Все те, кто выехали из Киева. Те, кто выезжали из городов и деревень, которые должны были управлять государством или охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали», — сказал Зеленский.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине специальную военную операцию.

Стоит отметить, что в январе 2023 года президент и правительство Украины приняли решения о запрете должностным лицам и государственным служащим покидать страну.