Белгород, 25 февраля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгороде и Белгородском районе, написал в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО», — сообщил он.

Губернатор отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал. Кроме того, не было зафиксировано повреждений. Гладков добавил, что сведения по ситуации в городе и районе уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в селе Борисовка Белгородской области погибла женщина после того, как населенный пункт подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. 24 февраля на детскую площадку в городе Шебекино Белгородской области упал неразорвавшийся снаряд. В результате инцидента пострадавших нет.