Киев, 25 февраля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об особой важности отношений со странами Латинской Америки и Африки и выразил сожаление тем, что раньше им не уделялось должного внимания. Об этом он сообщил 24 февраля на своей пресс-конференции в Киеве.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». Реж. Фёдор Хитрук. 1965. СССР В Африке

«Латинская Америка очень важна, я очень бы хотел сделать конференцию, хотел бы сделать встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины», — сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на то, что ему тяжело выезжать из страны, но именно на такую встречу он бы поехал. Зеленский считает, что смог бы донести до латиноамериканского общества и их СМИ позицию Украины.

Он также отметил, что Украине необходимо делать шаги навстречу странам африканского континента.

«Мы очень плохо работали многие годы, мы не обращали внимания — это большая ошибка. Поэтому принята специальная программа расширения посольского присутствия в регионе», — добавил Зеленский.

Напомним, что 22 февраля Зеленский заявил о чрезвычайно важном значении поставок украинского зерна в Африку.