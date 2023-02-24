Киев, 25 февраля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский собирается привлечь к поддержке «украинской формулы мира» Китай, Индию, страны Латинской Америки и Африки. Об этом он заявил на состоявшейся 24 февраля пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что задачей Украины является привлечь «абсолютно всех» к участию в первом установочном форуме, связанном с «украинской формулой мира».

«Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества стран к первому установочному саммиту. Хочется, чтобы он был результативным… Мы работаем над тем, чтобы были представители с разных континентов. Мы работаем над тем, чтобы была Латинская Америка. Я бы очень хотел, и мы делаем соответствующие шаги, чтобы представители африканского континента были привлечены к «формуле мира» и этому саммиту. Также мы работаем, если честно, я бы очень хотел, чтобы была Индия, хотел бы, чтобы был Китай», — заявил Зеленский.

Напомним, что под «украинской формулой мира» Зеленский имеет ввиду заявленное им в ноябре 2022 года на форуме G20 предложение из 10 пунктов, предусматривающее вывод российских войск с Украины.