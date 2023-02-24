Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули зал заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций перед выступлениями ряда представителей ЕС.

Neptuul Совбез ООН

Мероприятие было посвящено украинскому вопросу. Небензя в ходе заседания заявил, что на встрече представлено беспрецедентное число делегаций. По его словам, в зале собралось 12 представителей стран ЕС, помимо главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Российский дипломат отметил, что все отмеченные им делегации Евросоюза продвигают «единую общееэсовскую позицию», которой придерживается Брюссель. Он подчеркнул, что их речи не принесут какой-либо «добавленной стоимости» к обсуждаемой теме.

Постпред добавил, что такая ситуация принижает значение проводимой дискуссии и ударяет по репутации Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная Ассамблея ООН провела заседание, в ходе которого была принята антироссийская резолюция, поддержанная 141 государством. Китай воздержался от голосования по документу, а Белоруссия предложила поправки, которые не были приняты.