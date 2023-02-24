Брюссель, 25 февраля, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Новый, десятый по счёту пакет антироссийских санкционных мер одобрили страны Евросоюза. Об этом 24 февраля сообщает в Twitter представительство Швеции, председательствующее в Совете ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что в пакет новых санкций вошли «более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий», а также индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, «поддерживающих войну, распространяющих пропаганду и доставляющих дроны, используемые Россией в войне».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянные представители стран, входящих в Евросоюз, не смогли согласовать десятый пакет антироссийский санкций. При этом обсуждение вопроса о введении санкционных мер против России проводилось уже в третий раз. Отмечается, что новый пакет ограничительных мер заблокировали представители Польши.